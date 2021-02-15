Müge Anlı 12 Şubat Cuma Müge Anlı son bölümü neden yok, neden kaldırıldı?

Sabah kuşaklarının arasında yer alan ve birçok hayat hikayelerine değinen, hafta içi her gün izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Şubat Cuma günü 2021 tarihinin yayından kaldırılması merak konusu oldu. Sevgi Kıranlı ve Davut Kıranlı arasındaki ilişki ile bitmek bilmeyen kriz günlerdir devam ediyor. Son dakika haberine göre Davut Kıranlı’nın intihar ettiği haberleri üzerine sosyal medya sallanırken hemen ardından 12 Şubat Cuma tarihli yayın kaldırıldı.

Davut Kıranlı intihar mı etti?

49 yaşındaki 5 çocuk ve 4 toruna sahip Sevgi Kıranlı kendisinden 15 yaş küçük olan Muammer Cambaz’a kaçtı. Karısı bulmak için programa başvuruda bulunan Davut Kıranlı karısını ikna edemedi. Muammber Cambaz’a kaçan 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı ‘Muammer’e kaçtım, âşık oldum’ demesi üzerine Türkiye gündemine bomba gibi oturan Kıranlı ailesi 12 Şubat 2021 Cuma tarihli yayından sonra Davut Kıranlı’nın bir araba önüne atlayarak intihar ettiği iddiası üzerine ATV ve YouTube kanalında son yayına ait programın kaldırıldığı gözüküyor. Konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmasa da ATV’nin programı kaldırması üzerine izleyiciler 2021 Cuma tarihli yayının neden kaldırıldığını merak ediyor.