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Müge Anlı 11 Mart Perşembe canlı yayını bugün ATV canlı yayın linki ve YOUTUBE

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan konular izleyicilerin dikkatini çekiyor. 11 Mart Perşembe günü Müge Anlı’da neler yaşandığını merak eden seyirciler ATV canlı yayın ve Youtube’den programı izleyebilecekleri linkler araştırmaya başladı. Bizde haberimizde Müge Anlı’nın 11 Mart Perşembe günü izlemek isteyenler için ATV canlı yayın ve Youtube linkini paylaşacağız.

11 Mart 2021 Perşembe 13:30
Müge Anlı 11 Mart Perşembe canlı yayını bugün ATV canlı yayın linki ve YOUTUBE
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ATV ekranların Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetler ve kayıplar işlenmektedir. Gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile her hafta birbirinden ilginç konuların işlendiği, Müge Anlı ve ekibi tarafından kayıp dosyaların, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edildiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde 20 yaşındaki Merve Nur Polat’ın iple boğularak öldürülmesi 4,5 ay sonrasında ise babasının evine bırakılması sonucu katil zanlısı ve yedi şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve genç kadın gözyaşları içinde memleketi Kayseri’de toprağa verilmişti. Müge Anlı’da bir diğer konu ise 48 yaşındaki Adem Bozkurt’un ölü bulunması olmuştu. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mart Perşembe yayınını ATV canlı yayından izlemek için tıklayınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mart Çarşamba yayınının tekrarını Youtube’den izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 11.03.2021 13:30
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Müge AnlıATVCanlı YayınMüge Anlı Ile Tatlı SertYouTube
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