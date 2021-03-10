İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...

Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında 10 Mart 2021 tarihinde neler oldu? Çarpıcı konuları ele alan Müge Anlı ve ekibi son olarak Mervenur Polat cinayeti ile gündeme geldi. Sabah programında 10 Mart 2021 Çarşamba Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri sizlerle

10 Mart 2021 Çarşamba 12:49
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Takip Et:

ATV ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı faili meçhul cinayetleri ve çözülemeyen olayları ele alırken birçok kişinin sesi olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun zamandır Mervenur Polat cinayeti işlenirken kısa sürede genç kızın başına ne geldiği Müge Anlı ve ekibi tarafından gün yüzüne çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 Mart Çarşamba tarihinde ne oldu?

Hafta içi her gün saat 10.00’da yayın hayatına devam eden program bugün 20 yaşındaki Mervenur Polat’ı uğurladı. 6 şüphelinin sorgulandığı olayda Mervenur Polat, memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Tecavüz ve daha sonra boğazından iple boğularak öldürülen Mervenur Polat cinayeti son bulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer bir konu ise İshak kişisi, sosyal medya üzerinden tanıştığı engelli kızı kaçırıyor. Zihinsel engeli bulunan kız ile evlenmek isteyen genç adam, Aleyna ile evlenmek istese de son sözü kızın babası verecek. Savcılık sağlık raporuna göre karar verilmesi durumunda konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

48 yaşındaki Âdem Bozkurt’a ne oldu? Sorusu tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Bozkurt 5 Mart Cuma günü Samsun’da kayboldu. Ailesi ve çocukları babaları için endişe ediyor. ‘Üç ayrı evim var. Üç tane sevgilim var’ diyen Bozkurt bulundu mu? Ayrıntılar ATV Müge Anlı’da!



Son Güncelleme: 10.03.2021 12:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıMervenur PolatAdem BozkurtAleyna10 Mart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Exxen Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, neden diziden ayrılıyor?
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, neden diziden ayrılıyor?
Temizlik Benim İşim 10 Mart Çarşamba neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Temizlik Benim İşim 10 Mart Çarşamba neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Çağrı Survivor'dan elenmeli mi, elenmemeli mi? Acun Ilıcalı Instagram Çağrı anketi
Çağrı Survivor'dan elenmeli mi, elenmemeli mi? Acun Ilıcalı Instagram Çağrı anketi

Popüler Haberler

Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Emanet dizisi Zuhal karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kaybedenler filmi ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler film fragmanı yayınlandı!
10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Exxen Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
fastPay iPhone 12 çekiliş sonuçları
Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Fox TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
65 yaş üstü MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?
TOKİ Maraş Dulkadiroğlu çekilişi kura sonuçları açıklandı!
Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
Fox TV'nin bu akşamki yayın akışında Çocukluk dizisi neden yok?
Koronavirüs kapsamında pandemi sosyal destek maddi yardım başvurusu kimler yapabilir? 1000 TL yardım şartları nelerdir?
Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2021
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 10 Mart 2021 Çarşamba
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Miraç Kandili gecesi hangi sureler ve dualar okunmalı? 10 Mart Çarşamba Miraç Kandili duaları
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
Çoçuk yardım parası ödeme şartları nelerdir? Tc ile çocuk yardım parası sorgulama işlemleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.