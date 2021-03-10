Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri

ATV ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı faili meçhul cinayetleri ve çözülemeyen olayları ele alırken birçok kişinin sesi olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun zamandır Mervenur Polat cinayeti işlenirken kısa sürede genç kızın başına ne geldiği Müge Anlı ve ekibi tarafından gün yüzüne çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 Mart Çarşamba tarihinde ne oldu?

Hafta içi her gün saat 10.00’da yayın hayatına devam eden program bugün 20 yaşındaki Mervenur Polat’ı uğurladı. 6 şüphelinin sorgulandığı olayda Mervenur Polat, memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Tecavüz ve daha sonra boğazından iple boğularak öldürülen Mervenur Polat cinayeti son bulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer bir konu ise İshak kişisi, sosyal medya üzerinden tanıştığı engelli kızı kaçırıyor. Zihinsel engeli bulunan kız ile evlenmek isteyen genç adam, Aleyna ile evlenmek istese de son sözü kızın babası verecek. Savcılık sağlık raporuna göre karar verilmesi durumunda konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

48 yaşındaki Âdem Bozkurt’a ne oldu? Sorusu tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Bozkurt 5 Mart Cuma günü Samsun’da kayboldu. Ailesi ve çocukları babaları için endişe ediyor. ‘Üç ayrı evim var. Üç tane sevgilim var’ diyen Bozkurt bulundu mu? Ayrıntılar ATV Müge Anlı’da!