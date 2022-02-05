Müfit Can Saçıntı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Müfit Can Saçıntı Biyografisi

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Müfit Can Saçıntı, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Müfit Can Saçıntı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

5 Mart 1983 tarihinde dünyaya gelen Müfit Can Saçıntı, şu an 53 yaşındadır. İlk defa Çocuklar Duymasın adlı diziyle adını duyurdu. Mandıra Filozofu dizisiyle yıldızını parlattı. Babası bir astsubaydır. Aslen Çorumludur.

Müfit Can Saçıntı Rol Aldığı Yapımlar