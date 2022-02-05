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Müfit Can Saçıntı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Müfit Can Saçıntı, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Müfit Can Saçıntı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:06
Müfit Can Saçıntı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Müfit Can Saçıntı, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Müfit Can Saçıntı, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Müfit Can Saçıntı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Müfit Can Saçıntı Biyografisi

5 Mart 1983 tarihinde dünyaya gelen Müfit Can Saçıntı, şu an 53 yaşındadır. İlk defa Çocuklar Duymasın adlı diziyle adını duyurdu. Mandıra Filozofu dizisiyle yıldızını parlattı. Babası bir astsubaydır. Aslen Çorumludur.

Müfit Can Saçıntı Rol Aldığı Yapımlar

  • Mandıra Filozofu
  • Mandıra Filozofu-İstanbul
  • Doksanlar
  • Seksenler
  • Keloğlan He-Man’e Karşı
  • Hangi Yüzle
  • Üç Baba Hasan
  • Öteki Türkiye
  • Çocuklar Duymasın
  • Seksenler
  • Kuşatma Altında Aşk
  • Çocuklar Duymasın
  • Arka Sıradakiler
  • Zengin Kız Fakir Oğlan
  • Bana Bunlarla Gel
  • Hayat Apartmanı
  • Emret Komutanım
  • Biz Boşanıyoruz
  • Şöhretler Kebapçısı
  • Şeytan Bunun Neresinde
  • Son
  • Güldüren Cazibe


Son Güncelleme: 05.02.2022 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Müfit Can SaçıntıMandıra Filozofu
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