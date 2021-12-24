Mucize Filminin Konusu Nedir? Doğuştan yüzü hasarlı olan Auggie'nin hikayesi izleyenleri duygulandırmaya devam ediyor

Dünyaya çeşitli sebeplerden dolayı hasarlı veya engelli şekilde gelen insanların hikayeleri film ve dizi severlerde her zaman farklı bir etki yaratmıştır. 2017 yılında çıkan Mucize filmi de bu tür yapımlar arasında öne çıkan filmlerden birisi olarak gösterilebilir. Peki Mucize filminin konusu nedir?

Mucize Filminin Konusu Nedir?

Doktorların açıklayamadığı bazı sebeplerden dolayı yüzünde bir çeşit hasarla doğan, bu hasarın hayatını mahvedeceğini ve hiç kimseyle arkadaş olamayacağını düşünüyor. Yıllarca olduğu tedavilerle hayata umutla bakmaya çalışan Auggie, 5. sınıfa başladığında hayatının o ana kadar ki en zor zamanlarıyla karşı karşıya kalıyor. Okuldaki zorba çocukların ona karşı davranışları içerisinde hayata tutunmaya çalışan Auggie, zamanla yarasına ve bu şartlara alışmaya başlıyor.

İMDb’den 8 gibi başarılı bir puan alan Mucize filminin başrolünde Jacob Tremblay oynuyor.

https://youtu.be/Ob7fPOzbmzE