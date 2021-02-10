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Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları

Mucize filmi Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden bir tanesi olmaya aday bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin içeriğinde bulunan köy yaşantısı, eğitim hayatı, aşk ve engelli olmanın zorlukları gibi konuların dikkat çekmesiyle birlikte film oyuncu kadrosuyla da merak uyandırıyor. İşte detaylar...

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:22
Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları
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Mucize adlı film piyasaya çıktığı ilk günden beri ilgi görmeye devam etmekte. Hikayesi 1960’lı senelerde geçen Mucize yapımında başrol karakteri olan Aziz karakterine Mert Turak hayat vermektedir. Filmin konusu Mahir adlı bir öğretmenin İzmir ilinden bir doğu iline tayini çıkmasıyla başlamaktadır. Burada Mahir öğretmenin neler yaşadığına odaklanan filmin asıl konusu; engelli insanların, engelli olmaya aday olan insanların dünyayı nasıl izlediği ve davrandığıyla ilgilidir. Oyuncu kadrosuyla göze çarpan film, çekimi yapılan alanlar ile de ilgi odağı oluyor.

 

Mucize filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Türk sinema tarihine ismini yazdırmış filmlerinden birisi olan Mucize’nin yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül bulunuyor. Başrol karakteri Aziz’e ise Mert Turak hayat vermekte.

 

Mucize filminin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Filmin çekim yerleri; Foça/İzmir ile Kağızman/Kars’a bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir. 1960 senelerini anlatmakta olan filmde, öğretmen karakterini tanınan isim Talat Bulut canlandırmaktadır. Mucize’nin oyuncu kadrosu arasında Mert Turak, Ali Sürmeli, Seda Tosun, Şenay Güler ve Meral Çetinkaya gibi isimler de yer alıyor.

 

Mucize filminin oyuncu kadrosu

Başrolleri filmin yönetmen koltuğunda oturan Mahsun Kırmızıgül’ün de bulunduğu Mucize filminin ilk filminin başrol karakteri Aziz’dir ve Mert Turak tarafından canlandırılmaktadır. Mert Turak’a başrolde eşlik edenler Tala Bulut, Seda Tosun, Meral Çetinkaya, Cemzi Baskın, Tansel Öngel, Erdem Yener, Büşra Pekin, Ali Sürmeli ve Şenay Güler eşlik etmekte.

 

Mucize filminin konusu nedir?

Filmin konusuna bakıldığında; 1960 senesinde Mahir adlı bir öğretmen İzmir’de görev almaktadır. Daha sonrasında tayiniyle birlikte doğu illerinden birinde görev almaya gider. Burada film öğretmen Mahir’in tayininden sonraki süreci anlatsada asıl işlenmekte olan konu engelli insanlar, engelli olmaya aday olanlar ve dünyaya bakış açıları ile engelli insanlara yapılan davranışlar ile alakalıdır.

 

Aziz’in köy içerisinde; hem çocuklar hem de olgun bireyler tarafından gördüğü davranışı bütün çıplaklığıyla ortaya seren filmde kendinizi ana karakter ile empati halinde buluyor, yaşadığı her şeyi adeta sizde yaşıyorsunuz. Bu açıdan filmin karakter işleyişi ve oyunculuk performansının da çok öne çıktığını söylemek mümkün.

 

Bir öğretmenin, yol göstericinin bir kişiye, onun ailesine ve dolayısı ile bütün bir köyün kaderini zincirleme bir şekilde nasıl değiştireceğini gösteren film yalnızca öğretmenliğin gücünü değil, aşkın da ne denli güçlü olduğunu bambaşka bir şekilde izleyici karşısına seriyor.

 

Filmde Mahir öğretmenin; çocuklarını ve karısını geride bırakarak, hatta bir zaman dönme şansı varken lakin kendisi zoru tercih ederek kalmasını. Bunun üzerine kendisi ödeyerek köye bir okul yapmasını ve bu okullara kız öğrencilerin de alınması sağlayan; kızları okula göndermeyen aileleri ikna ederek onların zihniyetini yıkmasını anlatıyor.

 

Aziz karakterine ilk bakış atıldığında köyün delisi izlenimi oluşturmaktayken, Mahir öğretmen de Aziz’den korkmuştur. Lakin zaman içinde Aziz’e alışır ve onun da duygularının varlığını, herkes gibi onun da hissettiğini lakin onlar gibi konuşamayıp, davranamadığını keşfediyor. Bunun üzerine Aziz’e konuşma ve yazma öğretmeye çalışıyor.

 

Filmin genelinde ise Aziz’in evlenmek için annesinin seçerek görücü usulü ile evleneceği sahneler özellikle yöreye özel bir mizah anlayışı ile izleyiciye sunulurken, Aziz’in de normalleşmek adına attığı bireysel adımları, kendi bir birey olarak kabul etmeye başlaması konusunda adeta bir talih kuşu konmakta.

 

Aziz adına kız istenmeye gidilince, burada evleneceği kızın erkek kardeşlerinin evlendiği diğer kadınlardan daha güzel olduğu göze çarpıyor. Lakin eşinin çok güzel olması hem Aziz’in adına hem de eşi adına çok kötü bir rüyaya dönüyor. Çünkü köyün erkekleri Aziz’in durumunu bilirken eşinin güzelliğini de fark edince bu Aziz ile eşinin kaçmasına neden oluyor.

 

Sonuna gelindiğinde ise Aziz ve ailesi tekrar, 7 sene sonrasında buluşuyor. Aziz’in sağlık durumu ise burada göze çarpıyor. Hem köy ahalisi hem de bütün aile bu duruma şaşırıyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:22
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