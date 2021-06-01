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Mucize filmi konusu nedir? Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları

2015 yılında vizyona giren Mucize filmi televizyon ekranlarına geliyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği Mucize filmi konusu ve oyuncuları gündem oldu. Mucize filmi bu akşam Show TV’den yayınlanacak. Dram türündeki Mucize filmi yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not almıştı.

01 Haziran 2021 Salı 20:18
Mucize filmi konusu nedir? Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları
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Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün yer aldığı Mucize filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler dram türündeki Mucize filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Mucize filmi bu akşam 00:30 Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Mucize filmi konusu

1960 yılında Mahir adında bir öğretmen İzmir’den doğu illerinden birine tayin edilir. Bu öğretmen bir kişinin belki de bir ailenin ve daha sonra bir köyün hayatını tamamen değiştirecektir. Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını İzmir’de bırakarak zor bir seçim yapmıştır. Kızlarını okula göndermeyen bir zihniyetin olduğu köyde Mahir öğretmen bu zihniyeti tamamen yıkacaktır.

Köyün delisi Aziz herkesten uzak durmaktadır. Herkeste ondan korkmaktadır. Ancak Mahir öğretmen onun deli olmadığını anlar ve ona okuma yazma öğretir. Aziz’in kardeşlerine sürekli olarak kız istemeye gidilir. Günün birinde Aziz’e de kıs istenir ki, Aziz’e istenen kız dünyalar güzelidir. Ancak Aziz’in duruma diğer köylerin diline düşer. İki genç çift çareyi köyden gitmekte bulur.

Mucize filmi oyuncuları

Mucize filminin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Filmde yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Talat Bulut – Muallim Mahir

Mert Turak – Aziz

Seda Tosun – Mızgin

Zafer Alpat – Zafer Ögretmen

Meral Çetinkaya – Hazar

Ali Sürmeli – Haydar

Serpil Gül – Güle’nin annesi

Berivan Kahraman – Sare

Büşra Pekin – Gülten (Güle)

Cezmi Baskın – İsa

Dilek Denizdelen – Rinde

Doğukan Polat – Feyzi

Adem Atbaş – Fehmi

Erdem Yener – Celal

Erol Demiröz – Muhtar

Mucize filmi nerede çekildi?

Mucize filminin çekimleri ilk olarak İzmir’in Foça ilçesi ardından Uşak ve Kars Kağızman’da yer alan köylerde gerçekleştirilmiştir.



Son Güncelleme: 01.06.2021 20:18
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MucizeFilmShow Tv
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