Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı

Sevilen dizi Mucize Doktor’un Güneş karakteri diziden ayrıldı. Dizi, 2013 yapımı Güney Kore dizisi Good Doctor’dan uyarlama. Dizi, 2 sezondur güzel reyting almaktadır. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenmektedir. Fox Tv ‘nin sevilen dizisi konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da beğenilmektedir. Dizide Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran, kadrodan ayrılmıştır. Mucize Doktor’un senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp kaleme almaktadır.

Güneş diziden neden ayrıldı?

Hastanede dava kaybedilmesi sonucunda bir karar alındı. Alınan karar kapsamında asistanların görevlerine son verilmesi gündeme geldi. Aralarında bir anlaşma yaparak yarım maaşa çalışacaklarını ifade ettiler. Daha sonra Tanju kararından vazgeçerek kimseyi işten çıkarmayacağını açıkladı. Güneş, kendi kararıyla diziden ayrıldı.

Dizinin haftaya 46. Bölümü ekranlara gelecek. Güneş, geçen bölüm diziden ayrıldı.

Korhan Herduran konuyla ilgili açıklama yaptı

Güneş diziye geri dönecek mi?

‘’Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi’ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Güneş’imin son sözünün altını çizmek isterim; Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak.”

Herduran, diziden kendi talebiyle değil senaryo gereği ayrıldığı için ilerleyen bölümlerde dizide tekrar yer alması durumu vardır.

Güneş karakteri

Güneş, 20’li yaşlarda bir hemşiredir. Hastanenin dedikoducusudur. Ayaklı gazeteye benzetilir. Oldukça enerjik ve neşelidir. Güneş’in en büyük hayali oyuncu olmaktır. Bölüm sekreteri Gülin ile birbirlerini çok sevmektedirler.