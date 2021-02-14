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Mucize Doktorun Güneş Hemşiresi neden ayrıldı?

Mucize Doktorun sevilen oyuncusu Güneş Hemşire sosyal medyadan yayınladığı mesajda tüm arkadaşlarına ve set çalışanlarına teşekkür etti.

14 Şubat 2021 Pazar 20:51
Mucize Doktorun Güneş Hemşiresi neden ayrıldı?
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Güneş Mucize Doktor dizisinden ayrılma nedeni

Başrolünü Taner Ölmez’in oynadığı kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran(Güneş Hemşire), Merve Bulut ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi Mucize Doktor her perşembe merakla izlenen ve son bölümlerde heyecanı katlanarak arttığı dizide ayrılık bir söz konusu. Dizinin beğenilen rollerinden birisi olan Güneş Hemşire’nin diziden neden ayrıldığına dair sebepler belli oldu.Diziden senaryo gereği ayrılmasının ardından, oyuncunun hayranlarından binlerce mesaj geldi.

Instagram hesabından veda için mesaj paylaşan oyuncu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi’ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Güneş’imin son sözünün altını çizmek isterim; Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak."

Güneş Mucize Doktordan neden ayrıldı? Diziye dönebilir mi?

Hastanede kaybedilen davanın akabinde  yardımcıların görev hallerinin fes edilmesine ve aralarından yanlızca birisinin durmasına karar verilecekti. Ancak birbirleri arasında anlaşma yoluna gidip yarım aylıkla çalışamaya devam edebileceklerini açıklamıştı. Tanju ise bu olayın akabinde kararından vazgeçmiş ve kimseyi işten çıkarmayacağını söylemişti. Ancak Güneş kendi kararı ile ilk ayrılan isim oldu. Bu şekilde istifa eden Güneş diziden de senaryo gereği çıkmış oldu. Geri dönecek mi sorusuna cevap verecek olur isek, önümüzdeki dönemlerde neden olmasın. Kendisinin de dediği gibi bu tür işer birden başlar birden biter.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:51
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