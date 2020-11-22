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Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!

Fox TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor'da Doktor Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan, Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Başarılı oyuncu kendisini grip dışında kötü hissetmediğini dile getirdi...

22 Kasım 2020 Pazar 00:34
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
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Fox TV ekranlarında uzun zamandır yayınlanan Mucize Doktor dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Mucize Doktor dizisinde Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan’dan üzücü haber geldi. Seda Bakan İnstagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Covid-19 virüsüne yakalandığını ifade etti.

Seda Bakan Covid-19’a yakalandığını açıkladı

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Bakan İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Covid-19 virüsüne yakalandığını ifade etti. Yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren Bakan kendisini grip dışında kötü hissetmediğini, ailenin diğer üyeleri ile bebeğinin çok iyi olduğunu aktardı. “İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi” ifadelerini kullandı. Takipçilerine de “maskeleri çıkartmayın” şeklinde uyarıda bulundu.



Son Güncelleme: 22.11.2020 00:34
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Anahtar Kelimeler:
Seda BakanMucize DoktorDoktor FerdaFox TvCovid-19
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