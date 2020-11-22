Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!

Seda Bakan Covid-19’a yakalandığını açıkladı

ekranlarında uzun zamandır yayınlanandizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Mucize Doktor dizisinde Ferda karakterine hayat veren’dan üzücü haber geldi. Seda Bakan İnstagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamasındavirüsüne yakalandığını ifade etti.

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Bakan İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Covid-19 virüsüne yakalandığını ifade etti. Yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren Bakan kendisini grip dışında kötü hissetmediğini, ailenin diğer üyeleri ile bebeğinin çok iyi olduğunu aktardı. “İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi” ifadelerini kullandı. Takipçilerine de “maskeleri çıkartmayın” şeklinde uyarıda bulundu.