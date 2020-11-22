Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!

Seda Bakan Covid-19’a yakalandığını açıkladı
Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Bakan İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Covid-19 virüsüne yakalandığını ifade etti. Yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren Bakan kendisini grip dışında kötü hissetmediğini, ailenin diğer üyeleri ile bebeğinin çok iyi olduğunu aktardı. “İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi” ifadelerini kullandı. Takipçilerine de “maskeleri çıkartmayın” şeklinde uyarıda bulundu.
Son Güncelleme: 22.11.2020 00:34