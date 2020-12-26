Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın yeni dizisi belli oldu!

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor’da ayrılık yaşandı. Mucize Doktor’da Beliz karakterine hayat veren Hazal Türesan’ın diziden ayrıldığı açıklanırken Türesan’ın yeni adresi belli oldu.

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de yayınlanması kesinleşen ve Haziran ayında çekimleri tamamlanan 8 bölümlük mini dizidizisinde görev alan Hazal Türesan paylaşımları ile yeni yapımı hayranlarına duyurdu.

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Aytaç Uşu ve Hazal Türesan’ın kadrosunda olduğu Vahşi Şeyler dizisi 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunda olacak. Senaryosu geçtiğimiz haftalarda vefat eden Alper Alpözgen tarafından yazılan Vahşi Şeyler dizisinin konusu ise henüz bilinmiyor.