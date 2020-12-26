İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın yeni dizisi belli oldu!

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Beliz karakteri ile büyük ilgi çeken ve diziden ayrılması ile herkesi şoka uğratan Hazal Türesan'ın yeni dizisi belli oldu. Yeni yılda yayınlanması beklenen Vahşi Şeyler dizisinde görev alacağı açıklanan Türesan'ın canlandıracağı karakter ve dizinin konusu merak ediliyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:54
Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın yeni dizisi belli oldu!
Takip Et:

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor’da ayrılık yaşandı. Mucize Doktor’da Beliz karakterine hayat veren Hazal Türesan’ın diziden ayrıldığı açıklanırken Türesan’ın yeni adresi belli oldu.

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de yayınlanması kesinleşen ve Haziran ayında çekimleri tamamlanan 8 bölümlük mini dizi Vahşi Şeyler dizisinde görev alan Hazal Türesan paylaşımları ile yeni yapımı hayranlarına duyurdu.

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Aytaç Uşu ve Hazal Türesan’ın kadrosunda olduğu Vahşi Şeyler dizisi 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunda olacak. Senaryosu geçtiğimiz haftalarda vefat eden Alper Alpözgen tarafından yazılan Vahşi Şeyler dizisinin konusu ise henüz bilinmiyor.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorBelizHazal TüresanYeni DiziVahşi Şeyler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz'e transfer oldu!
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz'e transfer oldu!
Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak
Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu!
MasterChef finalist adayı Emir Elidemir kimdir?
MasterChef finalist adayı Emir Elidemir kimdir?
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman? Oyuncuları kimler? Konusu ne?
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman? Oyuncuları kimler? Konusu ne?
Wonder Woman 1984, HBO Max platformunda yayınlandı!
Wonder Woman 1984, HBO Max platformunda yayınlandı!

Popüler Haberler

Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2020 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvuru şartları neler, burs başvurusunda istenen belgeler? 2020
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Mazeret iznini hangi durumlarda kullanılabilir? 2020 İşçi ve Memur mazeret izin şartları
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir? 2020 Online trafik cezası ödeme
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2020 yılı burs miktarı
2020 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Milli silahlı drone Songar özellikleri
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a katılacak mı? Ertuğrul Bey, diziye geri dönecek mi?
Evin tamamına banka kredisi nasıl çekilir? Bankaların kredi şartları neler?
Ramo dizisinin Doktor Nehir'i Devrim Özkan'ın hayat hikayesi!
Yıllık İzin ve yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Telefon ile güzel fotoğrafı nasıl çekilir? Telefonla net fotoğraf çekmek için ipuçları
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2020 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Fiili hizmet süresi zammı nasıl hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammı kimlere verilir?
Kimler esnaf kredisi alabilir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.