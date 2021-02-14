Sevilen dizi Mucize Doktor'da önemli ayrılık. Mucize Doktor dizisinin Korhan Herduran'ı diziden ayrılacak mı? Ayrlığı konuşulan oyuncu hakkında detaylar...

Mucize Doktor dizisinde Güneş yakın arkadaşı Gülin gibi oyuncu olma hayali vardı o yüzden hayalinin peşinden giden Güneş hastaneden ayrılmış hemşirelikten istifa etmiştir. Peki dizide başka hangi isimler ayrılacak veya hayallerinin peşinden gidecek. işte detaylar...

Güneş görevinden ayrıldı

Mucize Doktor'da hastanenin kazamadığı dava sonrasında bir takım degisiklige giden hastane, kadro sayısında düşüş yapmak zorunda kaldı. Fakat Tanju Hoca buna izin vermeyerek tüm çalışanları geri işine çağırdı.

Korhan Herduran diziden ayrıldı mı?

Korhan Herduran diziden ayrılmadı. Sadece Güneş karakteri hastaneden ayrıldı. Bunun dışında Mucize Doktor'dan ayrılan kişiler olmadı.

Güneş hemşireliğe geri dönecek mi?

Güneş ayrılık kararını verirken Berhayat Hastanesin'De gitmesi gerekn biri varsa o kişi benim diye düşünerek ayrıldı. Hemşireliğe geri dönecek mi bilmiyoruz. Mucize Doktor'un gelecek bölümlerinde Güneş ile ilgili gelişmeleri takip edeceğiz.

Güneş ve Gülin diziden ayrılacak mı?

Bu konuda henüz bir bilgi yok fakat diziden ayrılmaları içi şuanlık bir sebep görülmüyor.