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Mucize Doktor yeni sezonda ki Akın ve Annesi kimdir?

Muzice Doktor dizisi 1 Ekim tarihi ile birlikte hayranları ile buluşacak. İlk bölümde böbrek nakli için hastaneye gelen Akın ve Annesi ise Mucize Doktor hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:28
Mucize Doktor yeni sezonda ki Akın ve Annesi kimdir?
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FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 1 Ekim itibari ile ekranlarda ki yerini alacak. Pek çok kişi araştırmalarına devam ederken diziye yeni katılacağı belirtilen Akın ve annesi hakkında pek çok kişi araştırma yapıyor.

Akın, annesi ve babası yeni sezonun ilk bölümünde hastaneye başvururlar. Akın annesinden bir böbreğini alarak hayatına devam etmeye çalışan hasta bir çocuktur.


Babası ile boşanmış olan annesi hastaneye gelen babaya onu istemediği söyler.

Mucize Doktor Akın kimdir?

Diziye konuk oyuncu olarak katılacak Akın karakteri böbrek yetmezliği olan ve annesinden böbrek alarak sağlığına kavuşmak isteyen bir çocuktur.

Akın’ın babası Metin kimdir?

Dizide Akın’ın babası Metin oğlundan uzak bir babadır. Oğlunun ameliyat olacağını öğrendikten sonra hastaneye giderek Akın’ı görmek isteyen Metin’e ise Akın’ın annesi tepki göstererek bu hastaneye gelmemesi gerektiği ve onu burada istemediklerini söyler.

Akın’ın annesi kimdir?

Eşinde ayrıldıktan sonra kendisini tamamı ile Akın’a adayan bir annedir. Metin’in hastaneye gelmesi ile birlikte kocası ile karşılaşan Anne Metin’in hastaneden gitmesini ister ve gelmesine karşı çıkar.



Son Güncelleme: 07.10.2020 16:28
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