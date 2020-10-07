Mucize Doktor yeni sezonda ki Akın ve Annesi kimdir?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 1 Ekim itibari ile ekranlarda ki yerini alacak. Pek çok kişi araştırmalarına devam ederken diziye yeni katılacağı belirtilen Akın ve annesi hakkında pek çok kişi araştırma yapıyor.

Akın, annesi ve babası yeni sezonun ilk bölümünde hastaneye başvururlar. Akın annesinden bir böbreğini alarak hayatına devam etmeye çalışan hasta bir çocuktur.

Mucize Doktor Akın kimdir?

Babası ile boşanmış olan annesi hastaneye gelen babaya onu istemediği söyler.

Diziye konuk oyuncu olarak katılacak Akın karakteri böbrek yetmezliği olan ve annesinden böbrek alarak sağlığına kavuşmak isteyen bir çocuktur.

Akın’ın babası Metin kimdir?

Dizide Akın’ın babası Metin oğlundan uzak bir babadır. Oğlunun ameliyat olacağını öğrendikten sonra hastaneye giderek Akın’ı görmek isteyen Metin’e ise Akın’ın annesi tepki göstererek bu hastaneye gelmemesi gerektiği ve onu burada istemediklerini söyler.

Akın’ın annesi kimdir?

Eşinde ayrıldıktan sonra kendisini tamamı ile Akın’a adayan bir annedir. Metin’in hastaneye gelmesi ile birlikte kocası ile karşılaşan Anne Metin’in hastaneden gitmesini ister ve gelmesine karşı çıkar.