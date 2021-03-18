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Mucize Doktor yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Mucize Doktor hangi gün, ne zaman? Mucize Doktor yayın saati ve kanalı

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor başladığı tarihten itibaren ilgi çeken olayları ile seyircinin takdirini kazanmayı başardı. Büyük beğeni toplayan dizi, hayranlarını şaşırtmaya ve aşk hikayeleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Dizinin hangi gün ve saat kaçta yayınlandığı ise bilmeyenler tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile en sevilen dizilerden biri olmayı başaran Mucize Doktor, büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Sizler için dizinin hangi gün ve saatte olduğunu haberimizde sunduk.

18 Mart 2021 Perşembe 16:09
Mucize Doktor yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Mucize Doktor hangi gün, ne zaman? Mucize Doktor yayın saati ve kanalı
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Mucize Doktor dizisi hangi gün ve saat kaçta yayınlanıyor?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, yeni gelişmeler ve olaylar ile seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dikkat çeken olaylar ve aşklar ile dizi, seyircisini ekran başında kilitlemeyi başarıyor. Sevilen dizi her perşembe günü 20.00’da Fox TV’de yeni bölümü ile ekranlara geliyor.

Mucize Doktor yönetmeni değişti mi?

Sevilen dizide yönetmen değişikliği yapıldı. 54. bölümden itibaren dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın oldu. Dizinin yapımcılığını MF Yapım üstlenmekteydi. Güçlü oyuncu kadrosunda ise başrolleri Taner Ölmez,Onur Tuna ve Sinem Ünsal üstlenmektedir. Mucize Doktor’un eski yönetmeni olan Aytaç Çiçek, yeni projelere hazırlanma sebebi ile koltuğunu Yağız Alp Akaydın’a devretti. 



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:09
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvMucize DoktorDizi
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