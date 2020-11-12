Mucize Doktor yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor? Mucize Doktor yayın saati ve kanalı

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor yeni bölümü ile araştırılmaya devam ediyor. Oyuncuları ile dikkatleri çektiği kadar konusu ile de dikkat çeken Mucize Doktor’un 12 Kasım 2020’de yayınlanacak yeni bölümünün ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Mucize Doktor saat kaçta başlayacak?

12 Kasım 2020 Perşembe FOX Ana Haber’in hemen arkasından başlayacak olan dizi özet sonrasında yeni bölüm ile devam edecek.

Dizi saat 20.00’da özeti ile izleyicisi ile buluşacak. 1 saat süren özet görüntüleri sonrasında ise yeni bölüm ekranlarda olacak.

Mucize Doktor hangi günler yayınlanıyor?

Mucize Doktor her hafta Perşembe günü saat 20.00’da FOX TV ekranlarında hayranları ile buluşuyor.

Mucize Doktor hangi kanalda yayınlanıyor?

Mucize Doktor dizisi FOX TV ekranlarının sevilen bir dizisidir. MF Yapım tarafından yapımcılığı üstlenen dizinin senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp yapıyor.