İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV

Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 15:30
Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV
Takip Et:

Mucize Doktor 61.bölüm Fox TV ekranlarından bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Mucize Doktor 61.bölüm 6 Mayıs Perşembe günü ekranlara geliyor.

Mucize Doktor yeni bölüm tek parça, ful hd olarak saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Ali Vefa ve Nazlı’nın evlenme telaşını yaşayacağı canlı yayın Mucize Doktor 61.son bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yani bu akşam yayınlanacak.

Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Mucize Doktor 61. Bölüm özet

Ali uzmanlık heyetinden geçmiş ve artık uzman bir doktordur. Ancak önünde çok zorlu bir süreç vardır. O da hangi alanda ihtisas yapacağıdır. Ferman ve Muhsin Ali’yi kendi alanlarına gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bir taraftan ise hastanede yapılan akıl almaz hata iki ailenin kaderini değiştirmiştir. Nazlı gece Ali ile birlikte yapacaklarını planlar. Ali bir yandan evlenme telaşı yaşamaktadır.

Mucize Doktor son bölüm özet

Dizinin 60.son bölümünde Ali Vefa Nazlı’ya evlilik teklifi etmesinin ardından birçok işle uğraşmak zorunda kaldı. Bir yandan özel hayatını düzene sokmaya çalışan Ali Vefa, bir yandan da uzmanlık sınavına hazırlanmaktadır.

Ali Vefa uzmanlık sınavına Muhsin’in babasını ameliyat ederek girecek. Ameliyat sırasında uzman kurulu Ali Vefa’yı takip edecek. Tüm bu olanlar Ali Vefa’yı oldukça zorladı ve Ali Vefa evlilik teklifi ettiği Nazlı’ya yüzük almayı bile unuttu.

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.

Mucize Doktor hangi diziden uyarlama

İlk olarak Güney Kore’de yayınlanan dizisi daha sonra Amerika’da Good Doctor adıyla yayınladı. Mucize Doktor dizisi Good Doctor dizisinden uyarlanarak ülkemizde yayınlanmaya başladı.

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Mucize Doktor yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü ekranlara geliyor. Mucize doktor 61.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak. Ful izle Mucize Doktor 61.bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masum 412.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 412.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Son Yaz 19. bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Mayıs Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Son Yaz 19. bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Mayıs Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son Yaz bu akşam neden yok, bitti mi?
Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son Yaz bu akşam neden yok, bitti mi?
Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Fox TV Şef Akademi Yarışması başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Şef Akademi Yarışması başvuru nasıl yapılır?
Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Bir Zamanlar Kıbrıs 7.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1

Popüler Haberler

Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV
Masum 412.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Son Yaz 19. bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Mayıs Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Engelli maaşı alanlara 1100 TL pandemi destek ödemesi yapılacak mı?
Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son Yaz bu akşam neden yok, bitti mi?
Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 7 Mayıs 2021 Cuma
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kimdir, nereli yaşı kaç?
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Star TV
Emanet dizisinin Kiraz'sı Gülderen Güler'nın hayat hikayesi!
Ramazan ayı 25. gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar
WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse 15 Mayıs'ta kapanacak mı?
Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle!
Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle tek parça! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.