İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Mucize Doktor Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Mucize Doktor Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 13.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:03
Mucize Doktor Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilerek izlenen Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunu yeni bir isim dahil oldu. Dizide Vuslat karakterini canlandıracak usta oyuncu Zerrin Tekindor diziye katıldı.

Mucize Doktor Vuslat kim?

Vuslat, Ezo’nun annesi olarak diziye giriş yaptı. Ezo’yu senelerdir uzaktan izleyen Vuslat, kızının doktor Ali Vefa ile sevgilisi olmasının ardından bir anda karşılarına çıktı.

Zerrin Tekindor kimdir?

5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir’de doğan usta oyuncu, üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. İlk olarak Cafe Casablanka dizi ile ekranlara çıkan Tekindor, Aşk-ı Memnu dizisi ile ün kazanmıştır. Daha sonra pek çok yapımda yer alan Tekindor son olarak Zemheri dizisinde rol almıştı.

Zerrin Tekindor’un yer aldığı yapımlar

-Cafe Casablanka

-Mars Kapıdan Baktırır

-Aşkı Memnu– 2008-2010

-Yaprak Dökümü (Konuk Oyuncu) – 2010

-Kuzey Güney – 2011-2013

-Kurt Seyit – 2014

-Kara Sevda– 2015-2017

-Şahin Tepesi – 2018

-Zemheri – 2020


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox TvZerrin Tekindor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Civelek nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi İhsan karakteri kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Haydar Köyel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Dinler nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sol Yanım dizisi Biricik (Cemre Baysel) kimdir?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri kimdir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finali kim kazandı, birinci kim oldu?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Gerçek adı nedir? Osman Sonant nereli, yaşı kaç?
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Mayıs 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Günlük burç yorumları; 14 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça ATV 13 Mayıs 2021
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.