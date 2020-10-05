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Mucize Doktor Tuğçe kimdir? Tuğçe'nin hastalığı nedir?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'a yeni bölüm ile katılacak Tuğçe karakteri merak ediliyor. Mucize Doktor hayranları Tuğçe kimdir? sorularını araştırdığı gibi aynı zamanda Tuğçe'nin hastalığını da merak ediyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:12
Mucize Doktor Tuğçe kimdir? Tuğçe'nin hastalığı nedir?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’a 32. Bölüm itibari ile katılan Tuğçe karakteri merak edilmeye devam ediyor. Ayaklarının kesilmesini isteyen bir çocuk olan Tuğçe dikkat çekerek merak edilmektedir.

Doktorlar ise Tuğçe’nin bacaklarını kesmeden sağlığına kavuşması için neler yapacaklar. Tuğçe daha öncesinde ayaklarının düzelmesi için çok kere ameliyat geçirmesine rağmen iyileşememiştir. Hatta ayaklarına tel takılarak tedavi edilmeye çalışılmıştır.


Mucize Doktor’da Tuğçe karakteri merak edildiği kadar aynı zamanda Ali Vefa’nın hastaneden istifası da merak edilmektedir. Artık sizin asistanınız değilim diyerek hastaneden istifa eden Ali’nin süreci nasıl idare edeceği ise araştırılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 16:12
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