Mucize Doktor Tuğçe kimdir? Tuğçe'nin hastalığı nedir?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’a 32. Bölüm itibari ile katılan Tuğçe karakteri merak edilmeye devam ediyor. Ayaklarının kesilmesini isteyen bir çocuk olan Tuğçe dikkat çekerek merak edilmektedir.

Doktorlar ise Tuğçe’nin bacaklarını kesmeden sağlığına kavuşması için neler yapacaklar. Tuğçe daha öncesinde ayaklarının düzelmesi için çok kere ameliyat geçirmesine rağmen iyileşememiştir. Hatta ayaklarına tel takılarak tedavi edilmeye çalışılmıştır.

Mucize Doktor’da Tuğçe karakteri merak edildiği kadar aynı zamanda Ali Vefa’nın hastaneden istifası da merak edilmektedir. Artık sizin asistanınız değilim diyerek hastaneden istifa eden Ali’nin süreci nasıl idare edeceği ise araştırılmaktadır.