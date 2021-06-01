Mucize Doktor Taner Ölmez yeni dizisi belli oldu mu? Mucize Doktor Ali Vefa Show Tv dizisinde!

FOX TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor 2019 yılı yayın hayatına başlarken 64.bölümde ekranlara veda eden sevilen dizi hayranlarını üzdü. Ali Vefa karakteri ile karşımıza çıkan Taner Ölmez oyunculuk performansı ile oldukça dizide dikkat çekerken dizi hayatı boyunca sevilen oyuncular arasında yer aldı. Dizinin final olması ile birlikte başarılı oyuncunun yeni projelerde olup olmayacağı araştırılırken son dakika haberine göre Taner Ölmez yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi. Takipçiler Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? gibi sorulara yanıt ararken bu yazımızda Taner Ölmez hakkında bilgi vereceğiz…

Taner Ölmez hangi proje ile anlaştı? Yeni dizisinin adı ne?

İddialara göre Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, "3 Kuruş" adlı dizi için görüşmelere başladı. Çukur dizisinin bitmesine yakın 3 erkek başrol oyuncunun yer alacağı dizide Taner Ölmez’in olacağı iddia ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ‘3 Kuruş’ adlı dizi yakın zamanda ekranlarda olacak.





Taner Ölmez kimdir?

(2014) Afife Jale Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu / Kazandı

(2020) Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Mucize Doktor / Kazandı

Ayaklı Gazete Ödülleri Yılın En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncusu / Kazandı

Elle Style Ödülleri Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu / Kazandı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu / Kazandı

(2021) 1. Sinemaport ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu / Kazandı

(2020) Latin Amerika Produ Ödülleri En İyi Yabancı Erkek Oyuncu / Kazandı

(2020) 6. Altın 61 Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu / Kazandı

9 Ağustos 1986 Tunceli doğumlu olan Ölmez 34 yaşında. 1,79 boyunda olan oyuncu eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda okudu. Oyunculuk eğitimi alarak çeşitli dizilerde rol alan başarılı oyuncu Mucize Doktor, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hakan: Muhafız, Müslüm, Dudullu Postası gibi bir ok yapımda yer almıştır. Kariyeri boyunca ödüle layık görülen oyuncunun aldığı ödüller haberimizde