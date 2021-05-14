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Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?

FOX TV ekranlarının en çok seyredilen yapımlarının başında gelen Mucize Doktor dizisi devam ederken bir yandan da dizi hayranları dizinin ne zaman final yapacağını merak etmeye başladı. Mucize Doktor dizisi final mı yapacak? Mucize Doktor dizisinin final kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Mucize Doktor dizisi ne zaman final yapacak? Mucize Doktor dizisi ile ilgili gelişmeler haberimizin detayında yer alıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:59
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
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Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme sayısını her geöen gün artıran dizilerin başında gelen Mucize Doktor dizisinde şok bir karar alındı. Tüm hızıyla ve ilginç bölümlerle devam eden dizinin final yapacağı belirtildi. Dizinin neden final yapacağı ise merak konusu oldu. Mucize Doktor dizisi neden final kararı aldığı birlikte göz atalım.

Otizmli bir doktor olan Ali Vefa'nın hikayesini anlatan Mucize Doktor dizisinin başrollerinde Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna gibi ünlü isimler yer almış ve ilgi ile izlenmişti. Dizinin sosyal medya hesaplarından herkesi şoke eden bir duyuru yayınlandı ve dizinin ne zaman final yapacağı açıklandı.

Mayıs ayının son bölümünde dizi ekranlara veda edecek. Dizi 64. bölüme gelindiğinde nihayete erecek. 27 Mayıs günü yayınlanacak son bölümle sevenlerine veda edecek dizinin hayranları ise üzüntü içerisinde.

Otizmli bireyleri konu edinen ve onlarında bu hayatta bizim gibi yeri ve yaşama hakkı olduğunu anlatan dizinin sonun gelindiği dizinin sosyal medya hesapların paylaşılarak dizinin final yapacağı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…”


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:59
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Mucize DoktorFoxFinal
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