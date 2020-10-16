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Mucize Doktor Kıvılcım öldü mü, Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder diziden ayrıldı mı?

Fox TV’nin fenomen dizisi Mucize Doktor’un oyuncu kadrosunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Hastanede çevirdiği entrikalarla ön plana çıkan Kıvılcım karakteri dizinin ikinci sezonunda yer almadı. Kıvılcım’ı canlandıran Özge Özder'den kritik bir açıklama geldi…

16 Ekim 2020 Cuma 01:43
Mucize Doktor Kıvılcım öldü mü, Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder diziden ayrıldı mı?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen fenomen dizi Mucize Doktor yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta reytinglerde en üst sıralarda yer alan diziye kimi oyuncular katılırken kimi oyuncular da ayrılıyor. Son olarak dizinin ikinci sezonunda yer almayacağı ifade edilen Kıvılcım karakterinin ölüp ölmediği merak edilen konular arasına girdi.

İlk sezonda hastane yönetiminin başındaki isimlerden biri olan ve aynı zamanda hastanenin sahibinin eşi olan Kıvılcım’ın diziden niçin çıkarıldığı araştırılıyor. Hastanede çevirdiği entrikalarla ön plana çıkan ve genel olarak izleyici gözünde sevilmeyen bir karakter olan Kıvılcım’a hayat veren oyuncu Özge Özder, diziden ayrılmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.


Twitter hesabından açıklamada bulunan Özder şu açıklamada bulundu;

“Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki ‘ayrıldı’ başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm”

Özge Özder Kimdir?

Mucize Doktor dizisinin Kıvılcım’ını canlandıran Özge Özder 1978 senesinde doğmuştur. Oyunculuğa lise senelerinde başlayan deneyimli oyuncu ilk olarak tiyatro ile ilgilenmiştir. Sonrasında aktif bir şekilde tiyatro sahnelerinde yer alarak buradan televizyona geçiş yapmıştır. Kariyerinin başında Haziran Gecesi dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplamış ardından pek çok yapımda yer alma şansı elde etmiştir. Dudaktan Kalbe, Umutsuz Ev Kadınları, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Mucize Doktor dizileri en çok akılda kaldığı yapımlardır. Ancak bu dizilerin dışında pek çok tiyatro oyununda düzenli olarak görev almaya devam etmiştir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 01:43
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKıvılcımÖzge Özder
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