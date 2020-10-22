Mucize Doktor Kıvılcım neden yok, neden ayrıldı? Sadakatsiz dizisine mi geçti?

Sadakatsiz dizisine henüz transfer olan Özge Özder, dizide sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran ünlü oyuncu şimdilerde Sadakatsiz dizisine transfer oldu.
Mucize Doktor’un Kıvılcım’ı Sadakatsiz dizisine transfer oldu
İlişki ortaya çıktıktan sonra bile süreyi gizlemek isteyen Derya Samanlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu, burada da gösterdiği oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam puan almayı başardı.
Son Güncelleme: 22.10.2020 22:07