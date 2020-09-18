Mucize Doktor Kıvılcım neden ayrıldı? Özge Özder'den ayrılık açıklaması

Mucize Doktor dizisi yeni sezonu öncesinde ayrılacak isimler ortaya çıkmıştı. Hastanede müdür yardımcısı ile Beliz’in üvey annesi Kıvılcım’a benzeyen Özge Özder’in yeni sezonda rol almayacağı duyurulmuştu.

‘’Karar benim değil.’’

Özder’in diziyi kendi isteğiyle bırakıp bırakmadığı konusu ise sevenleri tarafından merakla araştırılmaktaydı. Özder, merak edilen soruları Twitter hesabından yanıtladı.

Özder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım hakkında alınan kararın kendisine ait olmadığını dile getirdi. Özder yaptığı paylaşımda sevenlerine ‘’Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle...’’ diye yazdı.