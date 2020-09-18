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Mucize Doktor Kıvılcım neden ayrıldı? Özge Özder'den ayrılık açıklaması

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder, hakkında çıkan ''Ayrıldı'' haberlerini yanıtladı. Özder, diziden ayrılış sürecine ilişkin detayları takipçileriyle paylaştı.

18 Eylül 2020 Cuma 13:18
Mucize Doktor Kıvılcım neden ayrıldı? Özge Özder'den ayrılık açıklaması
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Mucize Doktor dizisi yeni sezonu öncesinde ayrılacak isimler ortaya çıkmıştı. Hastanede müdür yardımcısı ile Beliz’in üvey annesi Kıvılcım’a benzeyen Özge Özder’in yeni sezonda rol almayacağı duyurulmuştu.


Özder’in diziyi kendi isteğiyle bırakıp bırakmadığı konusu ise sevenleri tarafından merakla araştırılmaktaydı. Özder, merak edilen soruları Twitter hesabından yanıtladı.

‘’Karar benim değil.’’

Özder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım hakkında alınan kararın kendisine ait olmadığını dile getirdi. Özder yaptığı paylaşımda sevenlerine ‘’Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle...’’ diye yazdı.



Son Güncelleme: 18.09.2020 13:18
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorÖzge Özder
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