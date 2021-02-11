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Mucize Doktor Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut biyografisi

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Mucize Doktor Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut biyografisi haberine ilişkin yeni gelişmeler, 11.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:00
Mucize Doktor Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut biyografisi
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Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
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