Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Otizmli bir gencin başarılı dolu hayat hikayesini ve hayata tutunma başarısını anlatan ve yediden yetmişe her kesim tarafından ilgiyle izlenen FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor dizisinde final bölümü geldi çattı.
Dizi hayranları bu duruma çok üzülürken bir yandan da dizinin son bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.
Bayramdan sonra mayıs ayının sonuna doğru kesin tarih olarak ise 27 Mayıs günü yayınlanacak yeni bölüm ile Mucize Doktor dizisi final yapmış olacak.
Son Güncelleme: 15.05.2021 13:13