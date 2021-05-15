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Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?

FOX TV'de yayınlanan ve reyting rekortmeni dizi olan Mucize Doktor dizisinde şok bir şekilde final kararı alındı. Dizi hayranları ise dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak etmeye başladı. Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor dizisinin final bölümü ne zaman?

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:13
Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Otizmli bir gencin başarılı dolu hayat hikayesini ve hayata tutunma başarısını anlatan ve yediden yetmişe her kesim tarafından ilgiyle izlenen FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor dizisinde final bölümü geldi çattı.

Dizi hayranları bu duruma çok üzülürken bir yandan da dizinin son bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Dizinin sosyal medya heaabından yapılan paylaşıma göre dizi kesin kez olarak final yapacak. Yapımcılığı üstlenilen şirjet tarafından yapılan açıklamaya göre dizi 64. bölümde ekranlara veda edecek.

Bayramdan sonra mayıs ayının sonuna doğru kesin tarih olarak ise 27 Mayıs günü yayınlanacak yeni bölüm ile Mucize Doktor dizisi final yapmış olacak.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFinal
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