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Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor son bölümü ile heyecanları arttırırken Ferman hocanın ölüp ölmediği merak ediliyor. Dizi hayranları, Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı? sorularını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 22:53
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
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FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor’un son bölümünde Ferman Hoca’nın olmaması dikkat çekti. Dizi hayranları Ferman hocanın nerede olduğunu araştırırken Ferman Hoca öldü mü sorusu merak edilenler arasında yerini aldı.

Her bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Mucize Doktor’un son bölümünde Ferman Hocanın olmaması dikkat çekerken Ali Vefa’nın arama ekibine dahil olarak Ferman Hocayı arıyor olması merak edildi.

Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü?

Berhayat Hastanesinde yaşanan iki ailenin husumeti kurşunların sıkılmasına neden olurken kaza kurşunu ile yaralanan Adil Hoca tüm müdahalelere rağmen dayanamayarak diziye veda etmişti. Zor durumda olan Ferman hoca ise merak edilmeye devam ederken Ferman Hocanın diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor.

Dizi yapımcılarından Ferman Hocanın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili açıklama yapılmaması izleyicileri rahatlatırken ilerleyen bölümlerde Ali Vefa’nın Ferman Hocayı kurtarması bekleniyor.

Mucize Doktor Ferman Hoca kimdir?

Hastanenin yıldız hekimi olan Ferman Hoca, Adil Hoca tarafından yetiştirilen bir cerrahtır. Ukala görünen Ferman Hoca sırları nedeniyle kimseye yaklaşamıyor. Öte yandan cerrahlıkta duygusallık ve yumuşa tavırlara yer olmadığını düşünen Ferman Hoca sert tavırlar göstermesine rağmen asistanlarının iyiliğini istemektedir. Sevgilisi Beliz’e son derece bağlı olan Ferman Hoca Ali’nin hastaneye alınmasına karşı olsa da ilerleyen bölümlerde kararını değiştirebilir.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 22:53
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