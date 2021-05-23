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Mucize Doktor Ferman diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Tuna istifa mı etti?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 2.sezonuna devam ederken başrol oyuncularından Onur Tuna’nın diziden istifa edeceği iddiaları yer alıyor. Mucize Doktor dizisi izleyiciler Mucize Doktor Ferman diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Tuna istifa mı etti? gibi sorularını internette aramaya koyuldu. İşte Fox TV Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilenler haberimizde

23 Mayıs 2021 Pazar 21:09
Mucize Doktor Ferman diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Onur Tuna istifa mı etti?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor son dakika haberi ile televizyon dünyasında bomba etki yarattı. 2 sezondur   yayına devam eden dizinin başrol oyuncusu Onur Tuna’nın diziden ayrılacağı iddiaları yer alıyor. Final yapacak olan dizi Ferman karakterine veda mı ediyor? Ayrıntılar haberimizde

İlk bölümden bu yana dizide Genel Cerrah olarak devam eden Ferman karakteri diziden ayrılacağı belirtildi. 1988 Çanakkale’de dünyaya gelen oyuncunun annesi tapuda görev alırken babası matematik öğretmenidir. Başarılı oyuncu 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimi alan Tuna, Ege Üniversitesi konservatuarında ise Sanat Müziği ses eğitimi de gördü.

1,95 boyuna sahip olan oyuncu sporu çok severken voleybol, basketbol takımlarında yer aldı. 2011 senesinde ATV’de yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile ilk kez ekranlarda buluşan Tuna, 2014 yılında da Bir Küçük Eylül Meselesi adlı filmde rol aldı.

Yasak Elma, Filinta gibi dizilerinde oynayan yakışıklı oyuncu FOX TV ekranlarında Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine can verdi. Diziden henüz net bir açıklama gelmese de  Ferman karakteri diziden ayrılacak gibi duruyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:09
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