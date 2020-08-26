Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Mucize Doktor dizisi yeni yayın sezonu ile birlikte tekrar ekranlara dönüyor. Diziye girecek olan yeni isimler belli olurken, bu isimlerden birisi de dizide Ferda rolünü canlandıracak olan Seda Bakan oldu.

Mucize Doktor Adil Hoca’nın kızı Ferda kimdir?

Yeni sezonu başlayacak olan dizide Adil Hoca’nın kızı ortaya çıkacak. Ferda adlı kızı ortaya çıkan Adil Hoca’nın geçmiş hayatına ilişkin detaylar aktarılacak. Selvi Hemşire ile ilişki yaşayan Adil Hoca’nın kızının ortaya çıkmasının ardından nasıl bir durumda kalacağı merak konusu oldu.

Dizide Ferda karakterine hayat verecek isim Seda Bakan oldu. Hamile olduğu için bir süredir herhangi bir yapımda boy göstermeyen Seda Bakan, doğumunun ardından ilk defa ekrandaki yerini alacak.

Mucize Doktor’un Ferda’sı Seda Bakan kimdir? Kaç yaşında? Evli mi?

10 Ekim 1985 Kocaeli doğumlu olan Seda Bakan, iki kardeştir. Bir ağabeyi olan güzel oyuncu üniversiteyi Sakarya’da okumuştur. Dış Ticaret mezunu olan Bakan, oyunculuğa Türker İnanoğlu’nun kurduğu TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezi’nde aldığı eğitimle atıldı.

Bir zamanlarda Ankara’da çekilen efsane dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide adını duyuran Seda Bakan, bu dizinin ardından Kardeş Payı adlı dizide boy göstermiştir. Birçok film ve dizi projesinde yer alan güzel oyuncu, Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma programında da jürilik yapmıştır.

Bir müzisyen olan Ali Erel ile hayatını birleştiren güzel oyuncu, bu evlilikten Leyla adından bir kıza sahiptir.

Rol aldığı yapımlar:

2014 – Kardeş Payı

2014 – Zaman Makinesi 1973

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2010 – Şen Yuva

2009 – Umut

2009 – Geniş Aile

2009 – Makber

2008-2009 – Adanalı

2008 – Pars: Narkoterör

2007 – Sana Mecburum