İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Mucize Doktor Ezo kimdir? Sera Kutlubey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Mucize Doktor Ezo kimdir? Sera Kutlubey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 01-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:43
Mucize Doktor Ezo kimdir? Sera Kutlubey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Mucize Doktor Dizisindeki Ezo Karakteri Kimdir?

Yayınlandığı günden bu yana her geçen bölümde oyuncu kadrosunu geliştiren Mucize Doktor dizisinin kadrosuna 2. Sezonda eklenen isimler Doktor Ferda  karakteri ile Seda Bakan’ı ve Doktor Doruk karakteri ile Hakan Kurtaş’ı dahil etmişti. Şimdi de Ezo karakterinidahil etmiştir. Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandıracaktır.

Mucize Doktor’daki Ezo Karakteri Kimdir?

Ezo karaktyeri dizideki Ali Vefa’nın komşusu rolündedir. Ali Vefa’yı ilk gördüğü zamandan beri ona tutulmuştur. Ezo bu aşkından dolayı Nazlı’nın en büyük rakibi halini alacaktır. Yeterince güzel ve zeki bir kız olan Ezo Ali Vefa’yı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Normal biri olmak isteyen ve bu şekilde olayı bir türlü başaramayan Ali Vefa, Nazlı’ya yük olduğu ve onun daha iyi ve sağlıklı biriyle olmayı hakettiğini düşündüğünden Nazlı ile arasını açmaya çalışacaktır. Bu durumu gören Ezo’da Ali Vefa’ya yakınlaşmaya çalışacaktır. Ali Vefa’nın saflığını kullanarak ona yaklaşmaya çalışacaktır.

Bütün Türkiye’de reyting rekorları kırmayı başaran ve bir çok ülkeye satışı yapılan Mucize Doktor dizindeki Ezo karakteri en son Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterini canlandırarak oyunculuğunu göstererek yükselen Sera Kutlubey’dir. Sera Kutlubey Mucize Doktor dizisinin yapım şirketi olan MF Yapım ile defalarca görüşmeler yapmıştır. Mucize Doktor dizisinde kalıcı bir karakter olarak senaryoda yer alacağı için titizlikle seçilmektedir.

Mucize Doktor dizi setinde Sera Kutlubey’i görmediğimiz için Ezo karakterini kimin canlandıracağını bilmek biraz zor. Bu hafta yayınlanacak olan 42. bölümde Ezo karakterini kimin canlandıracağı kesinlik kazanacaktır.

Sera Kutlubey Gerçekte Kimdir?

19 Nisan 1994 yılında İstanbul’da doğan Sera Kutlubey, 26 yaşındadır. Oyunculuk eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde almıştır. İlk oyunculuğunu Kehribar dizisinde yapmıştır. En önemli çıkışını İsimsizler dizisinde canlandırdığı Seher karakteri ile yapmıştır. 52kg ağırlığa sahip ve 1.67 cm boyundadır.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFox TvMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Çiçek (Hazal Ergüçlü) kimdir?
Mucize Doktor Ezo kimdir? Sera Kutlubey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Tövbeler Olsun dizisindeki Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay doğum tarihi
ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Hünkar olacak mı? Vahide Perçin geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi Eda karakteri kimdir? Ecem Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas (Osman Sonant) kimdir?
Sevgiliye 1 Nisan şakaları - Sevgiliye en güzel Nisan 1 şakaları
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
1 Nisan 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 1 Nisan 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel doğum tarihi
Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semiha Bezek kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.