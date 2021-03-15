Mucize Doktor Ezo gidiyor mu, diziden ayrılacak mı? FOX Mucize Doktor Ezgi Asaroğlu diziden ayrılıyor!

Mucize Doktor dizisi izleyicilerini üzücü bir haber geldi. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Murat Aygen, Hakan Kurtaş ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu’nun veda edeceği açıklandı.
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu’nun diziden ayrılma nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Mucize Doktor dizisi hız kesmeden yeni bölümüyle Perşembe günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Son Güncelleme: 15.03.2021 19:47