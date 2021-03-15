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Mucize Doktor Ezo gidiyor mu, diziden ayrılacak mı? FOX Mucize Doktor Ezgi Asaroğlu diziden ayrılıyor!

Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Ezo karakteri diziden neden ayrılıyor? Ezgi Asaroğlu Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu? Mucize Doktor dizisi izleyicileri dizideki Ezo karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merakla araştırıyor. İşte detaylar...

15 Mart 2021 Pazartesi 19:47
Mucize Doktor Ezo gidiyor mu, diziden ayrılacak mı? FOX Mucize Doktor Ezgi Asaroğlu diziden ayrılıyor!
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Mucize Doktor dizisi izleyicilerini üzücü bir haber geldi. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde  Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Murat Aygen, Hakan Kurtaş ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu’nun veda edeceği açıklandı.

Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu’nun diziden ayrılma nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Mucize Doktor dizisi hız kesmeden yeni bölümüyle Perşembe günü saat 20.00’de FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor EzoFox TvEzoEzgi AsaroğluAli Vefa
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