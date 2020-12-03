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Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi!

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi! haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi! haberinin tüm yeni gelişmeleri 3 Aralık 2020 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi!
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FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor’a 34. Bölümde katılması kesinleşen çocuk oyuncu Tolga merak edilmeye başlandı. Doktor Ali gibi down sendromlu olan ve babasının geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye gelen babanın ilk söylediği şey oğlu Tolga’nın Pendik’te ki durakta olduğudur.

Tolga’nın babası kaza sonucunda hastaneye geldiğinde doktorlara oğlu Tolga’nın Down Sendromlu olduğu ve beni yanında göremezse çok korkar diyerek oğlunun yerini söyler. Onu en iyi anlayan doktor Ali olunca telaşa kapılan Ali tam hastaneden çıkacakken Tanju hoca ile karşılaşarak izin alamaz.

Ali ise aynı hastalığı paylaştığı Tolga’nın sadece kendisini anlayacağını söyleyerek arkadaşlarından onu idare etmelerini rica eder. Tanju Hocadan habersiz bir şekilde hastaneden çıkarak Tolga’yı aramaya başlayan Ali Tanju hocaya yakalanır. Tanju hoca Ali’nin hastanede olmadığını anladığında onu arayarak telefonda azarlar.

Tolga sarı ve uzun saçlı çok sevecen bir çocuk olarak diziye katılacaktır. Diziye 34. Bölümde katılacak oyuncu Mehmet Ezel Özgün'dür.

Mehmet Ezel Özgün, 12 yaşında Down Sendromlu bir oyuncudur. Daha önce Çiçero filminde rol alan ve izleyicilerinden tam not alan Mehmet Ezel Özgün, 18 Mayısıs’ta ailesinin yönettiği instagram hesabından kendi doğum gününü kutlamış ve bir çok ünlü isimlerden de kutlama videosu almış. Mucize Doktor’un başrol oyuncusu Taner Ölmez’in canlandırdığı Ali Vefa’nın da Otizm ve Savant Sendromu olduğunu bildiğimiz dizide, farkındalık yaratacak bir bölüm daha bizleri bekliyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
34. BölümDoktor AliTolgaMucize Doktor
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