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Mucize Doktor dizisindeki Ferda karakteri kimdir? Seda Bakan nereli, yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği Mucize Doktor dizisindeki Ferda karakteri kimdir? Seda Bakan nereli, yaşı kaç? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak Mucize Doktor dizisindeki Ferda karakteri kimdir? Seda Bakan nereli, yaşı kaç? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:32
Mucize Doktor dizisindeki Ferda karakteri kimdir? Seda Bakan nereli, yaşı kaç?
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Mucize Doktor Ferda Kimdir?

Ferda karakterine hayat verecek olan güzel oyuncumuz Seda Bakan, diziye 30. Bölümden sonra dahil olacak. Adil Hoca’nın senelerdir görmediği kızı olan Ferda, Ali Vefa’ya duymuş olduğu kıskançlık ile öne çıkacaktır. Ferda aynı zamanda Berhayat Hastanesi’nde beklenmeyen bir aşk, rekabet ve ayrı bir hava katacak.

Seda Bakan Kimdir, Kaç Yaşında?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Gebze'de dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Özellikle Behzat C. dizisinde Eda rolü ile tanınmaktadır. Kardeş Payı dizisinde Feyza'yı oynayarak daha da ünlendi.

 2016 sezonun da yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programında jürilik yaptı.

Seda Bakan'ın Eşi Kimdir?

Deneyimli oyuncumuz Seda Bakan. 4 Ekim 2014 tarihinde Ali Erel ile evlilik dünyasına girmiştir.

Seda Bakan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Mucize Doktor-2020 (Ferda)

Öldür Beni Sevgilim-2018

Arif V 216-2018 (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat-2016 (Leylâ)

Kara Bela-2015 (Burcu)

Kardeş Payı-2014 (Feyza)

Zaman Makinesi -2014 (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor-2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm-2011 (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi-2010/2013 (Eda Akkaya)

Şen Yuva-2010 (Oya)

Umut-2009 (Meryem)

Geniş Aile-2009 (Esma)

Makber-2009 (Güneş)

Adanalı-2008 (Başak)

Pars: Narkoterör-2008 (Zülfiye - Zülüf)

Televizyon Programları

Yetenek Sizsiniz Türkiye (jüri)



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:32
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FerdaSeda BakanFox TvDiziMucize Doktor
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