İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri Kimdir? Sera Kutlubey dizideki rolü ve hayatı

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri Kimdir? Sera Kutlubey dizideki rolü ve hayatı ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri Kimdir? Sera Kutlubey dizideki rolü ve hayatı hakkındaki güncel bilgileri 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 19:43
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri Kimdir? Sera Kutlubey dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Mucize Doktor Dizisindeki Ezo Karakteri Kimdir?

Yayınlandığı günden bu yana her geçen bölümde oyuncu kadrosunu geliştiren Mucize Doktor dizisinin kadrosuna 2. Sezonda eklenen isimler Doktor Ferda  karakteri ile Seda Bakan’ı ve Doktor Doruk karakteri ile Hakan Kurtaş’ı dahil etmişti. Şimdi de Ezo karakterinidahil etmiştir. Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandıracaktır.

Mucize Doktor’daki Ezo Karakteri Kimdir?

Ezo karaktyeri dizideki Ali Vefa’nın komşusu rolündedir. Ali Vefa’yı ilk gördüğü zamandan beri ona tutulmuştur. Ezo bu aşkından dolayı Nazlı’nın en büyük rakibi halini alacaktır. Yeterince güzel ve zeki bir kız olan Ezo Ali Vefa’yı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Normal biri olmak isteyen ve bu şekilde olayı bir türlü başaramayan Ali Vefa, Nazlı’ya yük olduğu ve onun daha iyi ve sağlıklı biriyle olmayı hakettiğini düşündüğünden Nazlı ile arasını açmaya çalışacaktır. Bu durumu gören Ezo’da Ali Vefa’ya yakınlaşmaya çalışacaktır. Ali Vefa’nın saflığını kullanarak ona yaklaşmaya çalışacaktır.

Bütün Türkiye’de reyting rekorları kırmayı başaran ve bir çok ülkeye satışı yapılan Mucize Doktor dizindeki Ezo karakteri en son Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterini canlandırarak oyunculuğunu göstererek yükselen Sera Kutlubey’dir. Sera Kutlubey Mucize Doktor dizisinin yapım şirketi olan MF Yapım ile defalarca görüşmeler yapmıştır. Mucize Doktor dizisinde kalıcı bir karakter olarak senaryoda yer alacağı için titizlikle seçilmektedir.

Mucize Doktor dizi setinde Sera Kutlubey’i görmediğimiz için Ezo karakterini kimin canlandıracağını bilmek biraz zor. Bu hafta yayınlanacak olan 42. bölümde Ezo karakterini kimin canlandıracağı kesinlik kazanacaktır.

Sera Kutlubey Gerçekte Kimdir?

19 Nisan 1994 yılında İstanbul’da doğan Sera Kutlubey, 26 yaşındadır. Oyunculuk eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde almıştır. İlk oyunculuğunu Kehribar dizisinde yapmıştır. En önemli çıkışını İsimsizler dizisinde canlandırdığı Seher karakteri ile yapmıştır. 52kg ağırlığa sahip ve 1.67 cm boyundadır.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFox TvMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri Kimdir? Sera Kutlubey dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini Selin Genç canlandırıyor
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'ya geri gelecek mi?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisine katılan Ecem Atalay kimdir? Eda karakteri kimdir?
Sol Yanım Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu nedir?
1000 TL İkramiye Ne Zaman Ödenecek? Emekli maaşları kurban bayramından önce yatacak mı?
Netflix Pera Palas dizi konusu nedir? Hazal Kaya yeni dizi konusu
E-Devlet öğrenim belgesi nasıl alınır? E-devlet öğrenci belgesi sorgulama
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri Kimdir? Dilan Çiçek Deniz dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel'in hayatı!
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yiğit Sertdemir kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisindeki Çelebi karakteri Kimdir? Cem Bender dizideki rolü ve hayatı
Alev Alev dizisi Ozan (Berkay Ateş) kimdir?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Defne Samyeli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.