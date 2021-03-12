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Mucize Doktor dizisinde Nazlı ölecek mi? Nazlı Gülengül diziye veda mı ediyor?

Fox TV kanalında seyircileri karşısında olan Mucize Doktor dizisinin son bölümünde yaşananlar çoğu kişide soru işareti bıraktı. Nazlı'nın boğazı sıkılarak nefessiz kaldığını görenler, Nazlı'nın yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor.

12 Mart 2021 Cuma 14:58
Mucize Doktor dizisinde Nazlı ölecek mi? Nazlı Gülengül diziye veda mı ediyor?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, 11 Mart 2021'de 53. Bölümüyle ekranlara geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde Nazlı, inanılması güç talihsiz bir olay yaşadı. Nazlı, sevdiği adam Ali'yi Ezo'dan kurtarmaya çalışırken, Ezo'nun hain planıyla yüzleşmek zorunda kalır. Nazlı kendini kurtarabilecek mi? Mucize Doktor Nazlı ölecek mi? Nazlı Gülengül, Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosundan çıkacak mı? Sorularını cevabı araştırılmaya başlandı.

Mucize Doktor Nazlı ölecek mi?

Mucize Doktor’da hastaneden ayrılan Nazlı, hastane önünde ağlayan bir kadın görür. Mutsuz bir durumda olan kadına yardım etmek isteyen Nazlı, onun tarafından saldırıya uğrar. Hasta bir kadın Nazlı'yı boğarak öldürmeye çalışır. Nazlı kurtulmaya çalıştığı anda kadın, Nazlı'ya "Bunların bedelini ödeyeceksin" demektedir. Kadın, Nazlı'ya neden saldırdı. Kadının Nazlı ile arasındaki sorun ne?

Bildiğiniz gibi Mucize Doktor dizisi The Good Doctor dizisinin uyarlamasıdır. Aslına sadık kalınarak uyarlanan Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterinin ayrılışı diye bir şey yok. Kadın muhtemelen Nazlı'nın öldüğünü sanarak başından ayrılacak ama nefes almayı başardığı için kurtulacak. Nazlı'yı kurtarmaya gelen kişiler hemen onu hastaneye götürecek ve Nazlı kurtarılacak; Birçok izleyici saldıran kadının psikolojisinin normal olmadığına inansa da Nazlı'ya saldıran kadının Ezo ile doğrudan ilişkisi ortaya çıkacak ve Ezo'nun gerçek yüzü belli olacak.

Nazlı Gülengül, Mucize Doktor Dizisinden Ayrılacak mı?

Mucize Doktor’a şu anda hiçbir oyuncu veda etmeyecek. Dizinin çekimleri salgın kuralları ile devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çok sayıda konuk oyuncuyu kadrosuna dahil edecek ve aralarında Nazlı Gülengül'ün de bulunduğu hiçbir oyuncu diziden ayrılmayacak.



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:58
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvNazlı GülengülMucize DoktorDizi
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