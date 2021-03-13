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Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?

Mucize Doktor dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı sorusu gündem oldu. Dizinin sevenleri Nazlı’nın yerine kim geliyor sorusunu araştırmaya başladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:02
Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor tüm hızıyla devam ediyor. Ali Vefa’nın zor günler geçirdiği son bölümlerde heyecan zirvedeydi. Öte yandan diziyle ilgili son olarak Nazlı’nın ayrılabileceği gündeme getirildi.

Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez, Zerrin Tekindor, Murat Aygen gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Ali Vefa ile sevgilisi olan doktor Nazlı’nın diziden ayrılabileceği iddiası gündem oldu. Dizinin yayınlanan son fragmanın Nazlı, hastane bahçesinde bir kadına yardım etmek istemiş ve kadının saldırısına uğramıştı. Kadının Nazlı’ya bunların bedelini ödeyeceksin diyerek tehdit etmesinin ardından ayrılık iddiaları daha da güçlendi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorNazlı
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