Mucize Doktor Dizisinde Nazlı diziden ayrılacak mı? Nazlı'nın yerine kim geliyor?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisitüm hızıyla devam ediyor. Ali Vefa’nın zor günler geçirdiği son bölümlerde heyecan zirvedeydi. Öte yandan diziyle ilgili son olarak’nın ayrılabileceği gündeme getirildi.

Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez, Zerrin Tekindor, Murat Aygen gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Ali Vefa ile sevgilisi olan doktor Nazlı’nın diziden ayrılabileceği iddiası gündem oldu. Dizinin yayınlanan son fragmanın Nazlı, hastane bahçesinde bir kadına yardım etmek istemiş ve kadının saldırısına uğramıştı. Kadının Nazlı’ya bunların bedelini ödeyeceksin diyerek tehdit etmesinin ardından ayrılık iddiaları daha da güçlendi.