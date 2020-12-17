İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...

Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterini Merve Bulut canlandırıyor

Sevilen dizinin oyuncularını tanımaya devam! Mucize Doktor' un Gülin'i! İşte Yetenekli oyuncu Merve Bulut!

17 Aralık 2020 Perşembe 20:01
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterini Merve Bulut canlandırıyor
Takip Et:

Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FoxMucizedoktorMervebulutMed Yapım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterini Merve Bulut canlandırıyor
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?
İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Alev Alev dizisinin Güneş'i Kayra Orta'nın hayat hikayesi!
Mucize Doktor dizisi Ezo karakteri kimdir? Ezgi Aşaroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 Yılı hicri yılbaşı kutlama mesajları
BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
2021 Diyanet dini günler ve kandil günleri takvimi
Şuursuz Aşk Filmi Oyuncu Kadrosu ve Oyuncuların Canlandırdıkları Karakterler
E-Devlet vasiyetname sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filminin oyuncuları kimler?
MasterChef bugün 23 Ekim neden yok, neden yayınlanmıyor? MasterChef yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.