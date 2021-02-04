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Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterine Merve Bulut hayat veriyor

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterine Merve Bulut hayat veriyor haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterine Merve Bulut hayat veriyor haberinin tüm yeni gelişmeleri 4 Şubat 2021 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterine Merve Bulut hayat veriyor
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Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
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