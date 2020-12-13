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Mucize Doktor dizisinde Doktor Doruk karakterine hayat veren oyuncu kimdir? (Hakan Kurtaş)

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenilen Mucize Doktor dizisinde Doktor Doruk karakterine hayat veren oyuncumuzun kim olduğu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Evli mi? Kaç yaşında? Nereden mezun oldu?

13 Aralık 2020 Pazar 09:19
Mucize Doktor dizisinde Doktor Doruk karakterine hayat veren oyuncu kimdir? (Hakan Kurtaş)
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde yeni bir isim daha dahil oldu. Doruk karakteriyle karşımıza çıkacak olan oyuncumuzun kim olduğu merak edilmektedir.

Mucize Doktor Doruk Kimdir?

Doruk çok sinirli ve asi bir kişidir. Bu, hastaneye gelmeden önce GATA'ya katılan askeri birisidir. GATA'da psikolojik sorunlarla karşılaştı.

Çatışmaya katılmış ve bu çatışmadan kaçabilmiştir. Ancak, bu çatışmanın sonucu artık eski Doruk değil. Tamamen farklı biri olarak geri döner.

Askerlikten ayrıldı ve özel bir hastanede doktor oldu. Sahada göstermiş olduğu çalışmalarla kendisine saygı duyulmasını sağladı.

Askeri doktorların bazı şeyleri önemsememesi nedeniyle hareket etmek kayıtsızlığa neden olabilir. Bir çatışmada, doktor askerler diğer askerler gibi o anda yapmaları gerekeni yapmalıdır.

Bu nedenle Doruk hiçbir şeyi umursamayan ve asi bir kişi olmuştur. Ayrıca asker olduğu için emir vermesi ve emir alması kolaydır.

Çevresindeki insanların duygularını pek umursamıyor ve hastaları işi ve sorumluluğu olarak görüyor. Buna göre çalışır.

Özünde çok iyi olan Doruk, özellikle Ali'yi bezdirecek gibi görünüyor.

Hakan Kurtaş

 

Kimdir?

7 Eylül 1988'de İzmir'de doğdu. Bursa Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Babası çocuk doktoru, annesi resim öğretmenidir. Oyunculukla ilgilenmediği zamanlarda karikatür ve müzikle uğraştı. Çeşitli karikatürleri Leman ve Uykusuz mizah dergilerinde yayınlandı.

Kariyerinde ilk kez Can Uçar karakteriyle Ezel'de deneyim kazanmıştır. Ardından Bir Çocuk Sevdim dizisinde Sinan rolüne hayat vermiştir.

Oyunculuğuyla göz dolduran başarılı oyuncumuz asıl Filinta dizisinde 53 bölüm, Sultan Abdülhamid Han karakterine hayat vererek oyunculuk yeteneğini herkese göstermiştir.

Çarpışma dizisinde Demir Alkan rolüyle ünlenmiştir. Son zamanlarda Mucize Doktor dizisinde Doruk karakterine hayat vermektedir.

Hakan Kurtaş’ın Rol Aldığı Diziler

  • Çarpışma
  • Dolunay
  • Filinta
  • Analar ve Anneler
  • A.Ş.K.
  • Bir Çocuk Sevdim
  • Ezel


Son Güncelleme: 13.12.2020 09:19
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorDiziDoruk
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