İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Mucize Doktor dizisinde Beyin Cerrahı Haluk karakterini Cengiz Tangör canlandırıyor

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Mucize Doktor dizisinde Beyin Cerrahı Haluk karakterini Cengiz Tangör canlandırıyor haberine dair tüm yeni ayrıntılar 01.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

01 Nisan 2021 Perşembe 19:15
Mucize Doktor dizisinde Beyin Cerrahı Haluk karakterini Cengiz Tangör canlandırıyor
Takip Et:

FOX Tv ekranları ile izleyicisi ile buluşan sevilen televizyon dizisi Mucize Doktor’ da yayınlanan son bölümde dizide Beyin Cerrahı Haluk yer almıştı. Haluk rolünde ise karşımıza çıkan oyuncu Cengiz Tangör’ dür. Birçok yapımda da bulunan Cengiz Tangör 1973 senesinin Ağustos 26’sında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakteri görmemiz ise Başhekim Adil’ in beyninde yer alan tümör için bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen doktorların arasındaki bir beyin cerrahıdır.

Oyuncu Anadolu Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu bir çok tiyatroda oynamış ve bunun yanında dizilerde de rol almıştır. Cengiz Tangör’ ün oynadığı projeler ise:

*Yazlıkçılar(1993)

*Yılan Hikâyesi(1999)

*Baba(2003)

*Belalı Baldız(2005)

*Kanlı Düğün(2005)

*Ömer Seyfettin Serisi(2005)

*Sana Bir Sır Vereceğim(2013)

*Baba Candır(2015)

*Seviyor Sevmiyor(2016)

 

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor Oyuncuları Dizideki IsimleriMucize Doktor Oyuncuları Dizideki Isimleri|Mucize Doktor Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri
Ramo dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesleri
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Mucize Doktor dizisinde Beyin Cerrahı Haluk karakterini Cengiz Tangör canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
A101 Marketde satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri ve kullanıcı yorumları
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer
Ozan Tufan Beşiktaş golü izle
boşanmış kadın nerelerden yardım alabilir? 2021 Devletten boşanmış kadınlara yardım destekleri
Faladdin 96 hata kodu sorunu ve çözümü
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'un hayat hikayesi!
Whatsapp gibi olan uygulamalar 2021
A101'de satılacak Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
TikTok Blackout Challenge nedir?
Bim Marketde satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.