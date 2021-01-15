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‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!

FOX TV’de yayınlanan dizi ‘Mucize Doktor’ ‘da son dakika ayrılık yaşandı. Perşembe akşamları saat 20.00 da yayınlanan dizi de hangi doktor karakterinde ki oyuncu diziye veda etti?

15 Ocak 2021 Cuma 14:55
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
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FOX’un sevilen dizisi ‘Mucize Doktor’ ’da sevilen oyuncu Korhan Herduran diziye veda etti. ‘Güneş’ karakterini canlandıran oyuncu sosyal medyada veda mesajı yayınlandı.

12 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, gün geçtikçe farklı hayat hikayeleri ve konuları ile iyiliğin çoğalmasını hedefleyerek yayın hayatına devam ediyor. Doktor rolünde oynayan Korhan Herdura  diziye veda edeceğini açıkladı.32 yaşındaki başarılı oyuncu rol arkadaşlarına olan saygı ve sevgisini dile getirdi. Müjdat Gezen Sanat Konservatuarından mezun olan başarılı oyuncu yazdığı mesajda: "Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi’ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum.” dedi.

 Dizinin ilk yayınından itibaren Güneş karakterine can veren oyuncunun ayrılması ile dizi izleyicileri şok yaşadı. Üzüntü duyulan bu ayrılığın sebebi ise belli değil.



Son Güncelleme: 15.01.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFoxGüneşKorhan Herduran
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