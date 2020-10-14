Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?

Mucize Doktor Dizisi Banu Kimdir?

Mucize Doktor Dizisi’nde Banu karakteri diziye eklenen konuk oyunculardan biridir. Berhayat Hastanesine trafik kazası sonrası gelen ve yaralanan Fatih karakteriyle beraber gelerek Banu’nun ameliyatı için gerekli imzayı isteyen hastanenin personelleri. Banu’ysa Fatih'in eşi olmadığını söylemektedir. Mucize Doktor Banu karakterine hayat veren oyuncumuz hakkında bilgiler geliyor.

Mucize Doktor Fatih Kimdir? Yaralı Hasta

Trafik kazası sonrası hastaneye getirilen ve yaralı olan Fatih'in ameliyatı için gereken imzayı atması gerektiğinde Banu onun eşi değilim der. Mucize Doktor Fatih karakterine hayat veren konuk oyuncumuz hakkında bilgiler geliyor.

Mucize Doktor Dizisi Fatih'in Karısı Kimdir?

Fatih, Banu isimli başka bir kadınla kaza sonucu hastaneye geldi ve daha Fatih’in karısı çıkageldi. Kocasını ve başka bir kadını hastanede bulan Fatih’in karısıyla ilgili ayrıntılar yakında açıklanacak.

https://youtu.be/G0upXTJsZAY