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Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?

Mucize Doktor dizisi yeni sezona yine bomba gibi düştü! Beğenilerek izlenilen dizide genellikle diziye hasta rolünde birden fazla konuk oyuncu dahil edilmektedir ve bu oyuncuları seyirciler epeyce merak etmektedirler. Mucize Doktor dizisine yeni bölümünde diziye konuk oyuncu diye giren karakterler Banu ve Fatih ile Fatih'in karısı merak konusu oldu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:27
Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?
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Mucize Doktor Dizisi Banu Kimdir? 

Mucize Doktor Dizisi’nde Banu karakteri diziye eklenen konuk oyunculardan biridir. Berhayat Hastanesine trafik kazası sonrası gelen ve yaralanan Fatih karakteriyle beraber gelerek Banu’nun ameliyatı için gerekli imzayı isteyen hastanenin personelleri. Banu’ysa Fatih'in eşi olmadığını söylemektedir. Mucize Doktor Banu karakterine hayat veren oyuncumuz hakkında bilgiler geliyor.

Mucize Doktor Fatih Kimdir? Yaralı Hasta 


Trafik kazası sonrası hastaneye getirilen ve yaralı olan Fatih'in ameliyatı için gereken imzayı atması gerektiğinde Banu onun eşi değilim der. Mucize Doktor Fatih karakterine hayat veren konuk oyuncumuz hakkında bilgiler geliyor. 

Mucize Doktor Dizisi Fatih'in Karısı Kimdir?

Fatih, Banu isimli başka bir kadınla kaza sonucu hastaneye geldi ve daha Fatih’in karısı çıkageldi. Kocasını ve başka bir kadını hastanede bulan Fatih’in karısıyla ilgili ayrıntılar yakında açıklanacak.


https://youtu.be/G0upXTJsZAY


Son Güncelleme: 14.10.2020 22:27
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorDizi
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