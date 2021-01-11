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Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor yer aldığı dizi ve film yapımları

Fox TV'nin en çok seyredilen dizileri arasında olan Mucize Doktor dizisine Zerrin Tekindor, Vuslat karakteriyle katılacak. Dizide Vuslat karakterinin kim olduğunu ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı yapımlara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:29
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor yer aldığı dizi ve film yapımları
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Fox TV ekranlarının sevilerek izlenen Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunu yeni bir isim dahil oldu. Dizide Vuslat karakterini canlandıracak usta oyuncu Zerrin Tekindor diziye katıldı.

Mucize Doktor Vuslat kim?

Vuslat, Ezo’nun annesi olarak diziye giriş yaptı. Ezo’yu senelerdir uzaktan izleyen Vuslat, kızının doktor Ali Vefa ile sevgilisi olmasının ardından bir anda karşılarına çıktı.

Zerrin Tekindor kimdir?

5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir’de doğan usta oyuncu, üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. İlk olarak Cafe Casablanka dizi ile ekranlara çıkan Tekindor, Aşk-ı Memnu dizisi ile ün kazanmıştır. Daha sonra pek çok yapımda yer alan Tekindor son olarak Zemheri dizisinde rol almıştı.

Zerrin Tekindor’un yer aldığı yapımlar

-Cafe Casablanka

-Mars Kapıdan Baktırır

-Aşkı Memnu– 2008-2010

-Yaprak Dökümü (Konuk Oyuncu) – 2010

-Kuzey Güney – 2011-2013

-Kurt Seyit – 2014

-Kara Sevda– 2015-2017

-Şahin Tepesi – 2018

-Zemheri – 2020



Son Güncelleme: 11.01.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
Zerrin TekindorFox TvMucize Doktor
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