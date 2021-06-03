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Mucize Doktor dizisi Vuslat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Mucize Doktor dizisi Vuslat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 03-06-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 20:03
Mucize Doktor dizisi Vuslat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarının sevilerek izlenen Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunu yeni bir isim dahil oldu. Dizide Vuslat karakterini canlandıracak usta oyuncu Zerrin Tekindor diziye katıldı.

Mucize Doktor Vuslat kim?

Vuslat, Ezo’nun annesi olarak diziye giriş yaptı. Ezo’yu senelerdir uzaktan izleyen Vuslat, kızının doktor Ali Vefa ile sevgilisi olmasının ardından bir anda karşılarına çıktı.

Zerrin Tekindor kimdir?

5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir’de doğan usta oyuncu, üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. İlk olarak Cafe Casablanka dizi ile ekranlara çıkan Tekindor, Aşk-ı Memnu dizisi ile ün kazanmıştır. Daha sonra pek çok yapımda yer alan Tekindor son olarak Zemheri dizisinde rol almıştı.

Zerrin Tekindor’un yer aldığı yapımlar

-Cafe Casablanka

-Mars Kapıdan Baktırır

-Aşkı Memnu– 2008-2010

-Yaprak Dökümü (Konuk Oyuncu) – 2010

-Kuzey Güney – 2011-2013

-Kurt Seyit – 2014

-Kara Sevda– 2015-2017

-Şahin Tepesi – 2018

-Zemheri – 2020


Son Güncelleme: 03.06.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox TvZerrin Tekindor
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