İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Mucize Doktor dizisi Vuslat karakteri kimdir? Zerrin Tekindor'un hayatı ve yer aldığı diziler

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 15.04.2021 tarihli Mucize Doktor dizisi Vuslat karakteri kimdir? Zerrin Tekindor'un hayatı ve yer aldığı diziler haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 15.04.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:03
Mucize Doktor dizisi Vuslat karakteri kimdir? Zerrin Tekindor'un hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilerek izlenen Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunu yeni bir isim dahil oldu. Dizide Vuslat karakterini canlandıracak usta oyuncu Zerrin Tekindor diziye katıldı.

Mucize Doktor Vuslat kim?

Vuslat, Ezo’nun annesi olarak diziye giriş yaptı. Ezo’yu senelerdir uzaktan izleyen Vuslat, kızının doktor Ali Vefa ile sevgilisi olmasının ardından bir anda karşılarına çıktı.

Zerrin Tekindor kimdir?

5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir’de doğan usta oyuncu, üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteyi tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. İlk olarak Cafe Casablanka dizi ile ekranlara çıkan Tekindor, Aşk-ı Memnu dizisi ile ün kazanmıştır. Daha sonra pek çok yapımda yer alan Tekindor son olarak Zemheri dizisinde rol almıştı.

Zerrin Tekindor’un yer aldığı yapımlar

-Cafe Casablanka

-Mars Kapıdan Baktırır

-Aşkı Memnu– 2008-2010

-Yaprak Dökümü (Konuk Oyuncu) – 2010

-Kuzey Güney – 2011-2013

-Kurt Seyit – 2014

-Kara Sevda– 2015-2017

-Şahin Tepesi – 2018

-Zemheri – 2020



Son Güncelleme: 15.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox TvZerrin Tekindor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı?
Bir Zamanlar Kıbrıs neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Show TV Alev Alev 23. bölüm tek parça izle! Alev Alev son bölüm
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Show TV Alev Alev 23. bölüm tek parça izle! Alev Alev son bölüm
Can Yaman Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Can Yaman Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri

Popüler Haberler

Mucize Doktor dizisi Vuslat karakteri kimdir? Zerrin Tekindor'un hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit’i kim canlandırıyor? Hande Soral'ın biyografisi
Cuma namazı kılınacak mı? 16 Nisan Cuma namazı camilerde kılınacak mı?
Sol Yanım İdil karakterini kim canlandırıyor? Seda Akman kimdir?
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tövbeler Olsun dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Gaye Turgut Evin biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Bulut nereli, yaşı kaç?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç nerelidir?
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Faysal karakteri kimdir?
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli yaşı kaç?
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Nisan 2021
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir? Nisan 2021
15.000 TL anında gelir belgesiz kredi veren 4 banka kampanyası devam ediyor! 15 Nisan 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.