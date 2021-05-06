Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler

FOX TV’ de yayınlanan Mucize Doktor dizisi 12 Eylül 2019’ de ekranlara giriş yapmıştır. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dizi Kore dizisi olan Good Doctor’ın ülkemize uyarlanmış halidir. Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal’ın başrol olduğu dizi, güçlü kadrosuna Yasemin Szawlowski’yi dahil etti. Szawlowski bir süredir televizyon dünyasından ayrı kaldıktan sonra dizide canlandıracağı Tuğçe karakteriyle geri dönecek.
Yasemin Szawlowski kimdir?
Güzelliği ve giyim tarzı ile ekranların beğenilen oyuncularından olan Yasemin Szawlowski’nin Mucize Doktor dizisinde canlandıracağı Tuğçe karakterinin diziye nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.
Son Güncelleme: 06.05.2021 21:49