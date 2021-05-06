Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler

FOX TV’ de yayınlanan Mucize Doktor dizisi 12 Eylül 2019’ de ekranlara giriş yapmıştır. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dizi Kore dizisi olan Good Doctor’ın ülkemize uyarlanmış halidir. Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal’ın başrol olduğu dizi, güçlü kadrosuna Yasemin Szawlowski’yi dahil etti. Szawlowski bir süredir televizyon dünyasından ayrı kaldıktan sonra dizide canlandıracağı Tuğçe karakteriyle geri dönecek.

Yasemin Szawlowski kimdir?

1 Ocak 1992 tarihine İngiltere’nin başkenti Londra’da doğmuştur. Genç oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Bale bölümünden mezun olmuştur. Szawlowski Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’ nde sanatçılık hayatına devam etmektedir. Profesyonel dansçılık ile de ilgilenen oyuncu pek çok kez sahneye çıkmıştır. Kamera karşısına ilk kez 2014 yılındaki Büyük Sürgün Kafkasya dizisi ile çıkmıştır. Ayrıca 2016 yılındaki Vatanım Sensin dizisinin, 2018 yılındaki Akis filminin oyuncuları arasında da yer almıştır.

Güzelliği ve giyim tarzı ile ekranların beğenilen oyuncularından olan Yasemin Szawlowski’nin Mucize Doktor dizisinde canlandıracağı Tuğçe karakterinin diziye nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.