Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!

Fox tv’nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor’da oyuncu kadrosunda önemli değişikliklerden biri Seda Bakan’ın diziden ayrılması oldu.

Seda Bakan'dan ilginç paylaşım

Dizide Ferda karakterini canlandıran Seda Bakan 12 bölüm boyunca dizide yer aldı.üzerinden yaptığı açıklamada Mucize Doktor dizinden ayrıldığını ifade etti.

Ferda hikaye gereği Mucize Doktor dizisinden ayrılmış oldu. Ferda’nın ayrılma sebebi ise Adil hoca’nın sağlık durumunun iyi olması ve bu yüzden Amerika’ya geri dönmesi şeklinde oldu.

Dizide Ferda’nın kendini Ali ve Ferma’ın rakibi olarak görmesi ve bunu kendi için başarızlık durumu olarak algılamasıyla birlikte yeni işinde birinci olmaya karar verdi. Doktor olarak birinci olamamak Ferda için kendisini aciz olmasını hissetmesine yol açtı.

Seda Bakan’ın diziden ayrılma sebebi

Senaryo gereği Seda Bakanın karakterinin sonu gelmişti. Seda Bakan Mucize Doktor dizisinde oynadığı 12 bölümde seyircilere büyük heyecanlar kattı.