Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor iyiliklere değinerek otizimli doktorun yaşam öyküsünü anlatıyor. 2 sezondur hayatımızda olan Mucize Doktor dizisi FOX TV’nin sevilen dizileri arasında yer alıyor. Perşembe akşamları seyircisi ile buluşan dizide önemli isimler yer almaktadır. Peki Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

‘Mucize Doktor’ dizisi oyuncu kadrosu

Taner Ölmez -Ali Vefa

1986 İstanbul doğumlu Taner Ölmez, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile yakından ilgilendi. Lise de ilk oyununu oynayan Ölmez daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okudu. Eğitim hayatında başarılı olan oyuncu daha sonra birçok projelere imza atarak televizyon ekranlarında kendini gösterdi.

Onur Tuna -Ferman Eryiğit

Sinem Ünsal – Nazlı Gülengül

1985 Çanakkale’de dünyaya gelen Onur Tuna üniversite eğitimini İzmir 9 Eylül Üniversitesinde iktisat bölümünden mezun olmuştur. Ses eğitimi alan başarılı oyuncu sporla da ilgilidir. 2011 yılında televizyon ekranlarında kendini gösteren Onur Tuna birçok projelere imza atmıştır. Şu an için Mucize Doktor dizisinde Genel Cerrahi doktoru Ferman’a can vermektedir.

1993 İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu Edebiyat bölümü okudu. 2016 yılında televizyon dizileri ile başlayan Ünsal daha sonra çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Şu an için Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandırmaktadır.