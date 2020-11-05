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Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Edip Saner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Edip Saner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 5 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:36
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Edip Saner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor’da Nazlı’nın babası diziye dahil oldu. Dizide daha öncede Demir’in Ali Vefa’nın babası da konuk oyuncu olarak yer almıştı. Dizide Nazlı’nın babasını oyuncu Edip Saner canlandıracak.

Mucize Doktor Nazlı’nın babası kimdir?


Nazlı annesi vefat ettikten sonra babasıyla yaşamıştır. Ancak Nazlı’nın babası alkolik ve içtiğinde bambaşka bir insana dönüşen kendisini düşünen birine dönüşmektedir. Nazlı babasını çok sevse de onun alkol ile olan bağı nedeniyle zaman içerisinde ondan uzaklaşmıştır. Alkolün yanı sıra Nazlı ile babasının arası babasının annesine yaptıklarından sonra tamamen kopmuştur.

Ali Vefa Adil Hoca’yı fizik tedaviye götürmek ve arada onu gezdirmek için araba sürmeyi öğrenmek ister. Ali Vefa şoför koltuğuna geçer ancak yolda bisiklet süren sarhoş birine çarpar. Ali Vefa’nın çarptığı kişi Nazlı’nın babasıdır. Nazlı babasını hasta yatağında görür ve büyük bir şok yaşar.

Edip Saner kimdir?

Mucize Doktor dizisinde Nazlı’nın babasına usta oyuncu Edip Saner hayat veriyor. Saner daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Köksal karakterini canlandırıyordu. 1968 yılında Ankara’da dünyaya gelen Saner Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Usta oyuncu kariyerinde Hercai, Galip Derviş, Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:36
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DiziMucize Doktor
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