İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut yer aldığı dizi ve film yapımları

Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut yer aldığı dizi ve film yapımları haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir?’a dair gelişmeleri 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 25.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alev Alev karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekim seti hangi ilde?
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Alev Alev dizisinde Bülent karakterine Cem Sürgit hayat veriyor
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor'un yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
E-Devlet 2021 AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Son Yaz dizisi Metin karakteri kimdir? Sinan Tuzcu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Mart 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Sol Yanım dizisindeki Eda karakteri Kimdir? Ecem Atalay dizideki rolü ve hayatı
Tövbeler Olsun Aleyna kimdir? Çiğdem Tunç biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten karakteri kimdir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
TRT1 Tövbeler Olsun dizisi tekrarları hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Telegram canlı maç yayını yapan kanallar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.