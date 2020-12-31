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Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? başlıklı haberimizi, 31.12.2020’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
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